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Son dakika... Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Son dakika. ABD Merkez Bankası (Fed) tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 21:02
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Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika... Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
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Küresel piyasalar, gözünü bugün açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevirmişti.

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Karara göre, ABD Merkez Bankası 75 baz puan faiz artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak politika faizini bugün 75 baz puan daha artırdı. Böylece banka faizi yüzde 4'e yükseltmiş oldu. Bu oran son 14 yılda ABD'de en yüksek faiz oranına ulaşılması anlamına geliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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