Dev şirketten 2 bin kişiyi işten çıkarma kararı

Dow isimli şirketten yapılan açıklamada, şirketin 2023'te maliyetlerinde 1 milyar dolarlık tasarrufa gitmek için bazı eylemleri hayata geçireceği bildirildi.

Söz konusu eylemlerin şirketin uzun vadeli rekabet gücünü korurken kısa vadeli makroekonomik belirsizliğe yanıt olarak Dow'un maliyet yapısını daha da optimize edeceği belirtilen açıklamada, bu kapsamda küresel çapta 2 bin çalışanın işine son verileceği kaydedildi.

SAP VE IBM DE İŞTEN ÇIKARMAYA GİDİYOR

Almanya merkezli yazılım şirketi SAP da 3 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

SAP'ın işten çıkarmaya gitme kararının şirketin geçen yılın son çeyreğinde net karının yüzde 47 azalışla 1,2 milyar avroya düştüğünü bildirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan ABD'li teknoloji şirketi IBM de bazı varlık tasfiyelerinin bir parçası olarak 3 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. (AA)