ABD ordusuna ait iki helikopter düştü: 3 asker öldü

Alaska'da, Amerika ordusuna ait 2 helikopterin çarpışması sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

ABD ordusuna ait iki helikopter düştü: 3 asker öldü

Editör: Özlem Kıral

ABD ordusu, dün ABD'nin kuzeybatısında yer alan Alaska'da, eğitimden dönen iki saldırı helikopterinin havada çarpışması sonucu üç ABD askerinin öldüğünü ve bir askerin de yaralandığını açıkladı. Bu kazanın, bir aydan kısa bir süre içinde yaşanan ikinci kaza olduğu belirtildi.

ABD Ordusu 11. Hava İndirme Tümeni yaptığı açıklamada, Alaska, Healy yakınlarında iki Apache AH-64 helikopterinin düştüğünü ve iki askerin olay yerinde öldüğünü bir askerin ise hastaneye giderken öldüğünü açıkladı. Yaralanan bir ise asker hastaneye kaldırıldı.

Ordu, kazaya sebep olan durumun ne olduğunu paylaşmazken, kazanın çarpışma kaynaklı olduğunu belirtmekle yetindi.

Amerikan ordusu, yakınlarının bilgi vermesinden 24 saat sonra isimlerinin yayınlanacağını belirterek kazada hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini açıklamadı.

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