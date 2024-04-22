ABD'nin Columbia Üniversitesinde süren Gazze protestoları diğer okullara da yayılıyor

Yale Üniversitesi'nde oturma eylemi başlatan öğrencilerin ardından, New York Üniversitesi (NYU) öğrencileri de Filistin'e destek olmak ve Columbia'daki öğrencilere destek vermek amacıyla kampüste protestolarını sürdürüyor.

Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestolar, okulun İsrail ile bağlantılı şirketlere olan yatırımlarına karşı çıkan öğrencilerin kampüs bahçesinde oturma eylemiyle başlamıştı. Bu eylemlerin ardından New York polisi devreye girerek göstericilerin dağıtılması için üniversite yönetimine yardım talebinde bulunmuş, bunun sonucunda birçok öğrenci gözaltına alınmıştı.

Benzer şekilde, Yale Üniversitesi'nde de öğrenciler Beinecke Plaza'da oturma eylemi başlatarak üniversitenin İsrail ile bağlantılı şirketlere yatırım yapmasını protesto etti. Ancak, Yale yönetimi emniyet güvenliği gerekçesiyle polisten yardım isteyerek eylemcilere müdahale etti ve birçok öğrenciyi gözaltına aldı.

ABD'deki diğer üniversitelerde de benzer eylemler devam ediyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi önde gelen üniversitelerde Filistin yanlısı öğrencilerin protestoları sürüyor.

Protestoların şiddetlenmesiyle birlikte, üniversitelerin yönetimleri öğrenciler arasındaki gerilimi azaltmak için çeşitli önlemler almaya başladı. Columbia Üniversitesi, protestolar nedeniyle derslerin çevrim içi yapılacağını duyururken, NYU öğrencileri ise üniversitenin İsrail ile bağlantılı şirketlere yatırım yapmasını sonlandırması talebinde bulunuyor. Bu gelişmeler, ABD'deki üniversitelerde Filistin sorununa ilişkin ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme getiriyor.