New York'ta öğrencilerin İsrail protestosuna polis müdahale etti

Kaynak: AA
New York'ta öğrencilerin İsrail protestosuna polis müdahale etti
New York'ta üniversite öğrencileri tarafından İsrail'e karşı yapılan protestoya polis ekipleri tarafından müdahale edildi.

ABD'nin New York şehrinde Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçtiğimiz hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği hala devam ederken, İsrail’in yaptığı saldırılara karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de tekrar alevlendi.

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New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek vermek için kampüste başlattıkları eylem devam ediyor.

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Eylem esnasında New York polisi, protesto eden 100'den fazla Filistin yanlısı öğrenciyi gözaltına aldı.

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