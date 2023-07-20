ABD: Rusya Karadeniz'deki sivil gemilere saldırabilir

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı suçlayıp Karadeniz'deki sivil gemilere saldırı düzenleyebileceğini ileri sürdü.

ABD: Rusya Karadeniz'deki sivil gemilere saldırabilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

John Kirby, Rusya'nın Ukrayna limanlarının girişlerine ilave deniz mayınları döşediğini ve bu konuda Ukrayna'yı suçlayıp Karadeniz'deki sivil gemilere saldırı düzenleyebileceğini ileri sürdü.

"UKRAYNA'YI SUÇLAMAK İÇİN KOORDİNASYON İÇİNDE YÜRÜTÜLEN BİR ÇABA"

Rusya'nın Ukrayna limanlarına saldırdığını ve tarımsal altyapıya zarar verdiğini kaydeden Kirby, Moskova'nın saldırılarını Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik saldırıları da içerecek şekilde genişletebileceği uyarısında bulundu.

Koordinatör Kirby, şunları kaydetti:

"Elimizdeki bilgiler Rusya'nın Ukrayna limanlarının girişlerine ilave deniz mayınları döşediğini gösteriyor. Dün de Rusya'nın Ukrayna'ya ait olduğunu iddia ettikleri deniz mayınının tespit edilip patlatıldığına dair bir video yayınladığını gördük. Bunun Karadeniz'de sivil gemilere yönelik herhangi bir saldırıyı meşrulaştırmak ve ardından 'sahte bayrak' operasyonu kapsamında Ukrayna'yı suçlamak için koordinasyon içinde yürütülen bir çaba olduğuna inanıyoruz."

Bu konudaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini belirten Kirby, diğer yandan Rusya'ya Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri dönme çağrılarını yineledi.

MİSKET BOMBALARI UKRAYNA'NIN ELİNDE

Kirby, ABD tarafından verilen misket bombalarının Ukrayna'ya ulaştığını ve sahada konuşlandırıldığını teyit etti ancak detaylar için Ukraynalıların bilgi vermesinin doğru olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalıların misket bombalarını "uygun ve etkin" şekilde kullandığını söyleyen Kirby, bunun Rusya'nın savunma manevraları üzerinde etkisi olduğunu ifade etti.

Kirby, ayrıca, farklı kanallardan ulaştıkları Kuzey Kore'nin, sınırı geçen ABD'li askerle ilgili herhangi bir yanıt vermediğini kaydetti.

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