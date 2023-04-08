ABD, sosyal medyada sızdırılan istihbarat belgelerini doğruladı

Editör: Serkan Talan

ABD’nin Ukrayna’ya yadım planları ve bölgeden istihbarat bilgilerinin olduğu gizli belgelerin sosyal medyada dolaştığı ortaya çıktı. New York Times gazetesinin haberinde Ukrayna’nın Rus güçlerine karşı yapmaya çalıştığı bahar saldırısına ABD’nin vereceği destekle ilgili bilgilerin Telegram gruplarında yayıldığını yazmıştı.

Söz konusu belgelerde silah teslimatları, tabur güçleri gibi hassas konular hakkında çizelgeler ve ayrıntılar yer alıyor. Belgelerdeki bilgilerin en az 5 haftalık olduğu ve en güncel tarihin 1 Mart olduğu öğrenildi.

BELGELERİN DOĞRULUĞU KANITLANDI

CNN’e konuşan ABD’li yetkilileri sosyal medyada yayılan belgelerin doğru olduğu açıkladı. Söz konusu belgelerin Pentagon’un Ukrayna’daki savaşla ilgili hazırlanan günlük istihbarat verilerinin parçası olduğu öğrenildi. Öte yandan belgelerin bazı yerlerinde düzenleme yapıldığı belirtiliyor.

PENTEGON SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tüm dünyada gündem olan gizli belgelerle ilgili açıklama yapan Pentagon soruşturma başlattıklarını açıkladı. Pentegon Basın Sekreteri Yardımcısı Sabrina Singh Pentagon’nun sosyal medyada paylaşılan belgelerden haberdar olduğunu ve soruşturma başlattıklarını söyledi.

UKRAYNA “BELGELER ASILSIZ” DEDİ

Öte yandan Ukrayna tarafı ise belgelerin asılsız olduğunu iddia etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanı Mykhailo Podolyak, belgelerin sızdırılmasının arkasında Rusların olduğuna inandığını söyledi. Belgelerin sahte olduğunu savunan Podolyak, söz konusu belgelerin Ukrayna’nın gerçek planlarıyla ilgisi olmadığını sözlerine ekledi.