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ABD, Suriye’de IŞİD liderini öldürdü

ABD tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD lideri Khalid Aydd Ahmed al-Jabouri’nin öldürüldüğü belirtildi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:33
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ABD, Suriye’de IŞİD liderini öldürdü

ABD, Suriye’de IŞİD liderini öldürdü
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Suriye'de düzenlenen askeri operasyonda IŞİD lideri Khalid Aydd Ahmed al-Jabouri’nin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyon sırasında ölen ya da yaralanan bir sivil olmadığı kaydedilen açıklamada, örgütün bölgede ve çevresinde tehdit oluşturmaya devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, örgütün gücünün zayıf olmasına rağmen bölgede faaliyetlerini sürdürdüğü ancak IŞİD liderinin ölümünün dış saldırı planlarını geçici olarak bozacağı belirtildi.

Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri'nin Avrupa'da IŞİD saldırılarını planlamaktan sorumlu olduğu ve örgütün liderlik yapısını kurduğu bildirildi.

Şubat ayında yayınlanan Bileşmiş Milletler raporuna göre IŞİD’in yaklaşık yarısı silahlı olmak üzere Suriye ve Irak’ta 5 bin ile 7 bin arasında üyesi ve destekçisi olduğu tahmin ediliyor.

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