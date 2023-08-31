ABD Tayvan'a askeri yardımı onayladı. Çin'i kızdıracak hamle

Editör: Özlem Kıral

Biden yönetimi, genellikle egemen ve bağımsız devletlere yardım amaçlı bir program kapsamında ABD'nin Tayvan'a askeri transferini onayladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye askeri satışla ilgili bilgi verdi. Materyalin "müşterek ve birleşik savunma kapasitesi ve gelişmiş denizcilik alanı farkındalığı ve deniz güvenliği kapasitesi yoluyla Tayvan'ın öz savunma yeteneklerini güçlendirmek için kullanılacağı" belirtildi.

Yardım paketinin, ABD’nin potansiyel olarak ayırdığı 2 milyar dolarlık tutarın yalnızca 80 milyon dolarlık kısmı olarak açıklandı. Bu durumun zaten gergin olan ABD-Çin-Tayvan üçgeninde iplerin daha da gerilmesi olarak yorumlandı.

Çin, Tayvan üzerinden ABD’nin kışkırtmalarını daha önce de defalarca protesto etmişti.

Bir ABD'li yetkili verdiği bilgide, “ABD, Tayvan'a yıllardır Yabancı Askeri Satış (FMS) sağlıyor. FMF, uygun ortak ülkelerin FMS aracılığıyla veya sınırlı sayıda ülke için doğrudan ticari sözleşmelerin yabancı askeri finansmanı (FMF/DCC) programı aracılığıyla ABD savunma malzemeleri, hizmetleri ve eğitimini satın almalarına olanak tanır. Bu normal bir durum’’ ifadelerini kullandı.

Bu durumda ABD’nin Tayvan’ı bir ülke olarak tanıdığı anlamına geldiğini savunan Çin’in ise hamlesi merakla bekleniyor.