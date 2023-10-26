ABD Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu

Cumhuriyetçilerin adayı Louisiana Milletvekili Mike Johnson, yapılan dördüncü oylamada ABD Temsilciler Meclisi başkanlığına seçildi.

KAYNAK: İHA
ABD Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin geçtiğimiz 3 Ekim'de görevden alınmasının ardından, Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu. Başkanın seçilebilmesi için adaylardan birinin 217 oya ulaşması gereken mecliste yapılan dördüncü oylamada, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin adayı Louisiana Milletvekili Mike Johnson 220 oy ile yarışı kazanan isim oldu. Demokrat Hakeem Jeffries ise 209 oy aldı. Yemin ederek görevine başlamadan önce yaptığı konuşmada, "Halkın meclisi işine geri döndü" ifadelerini kullanan Johnson, kolay olmasa da ülkede işleri yeniden yoluna koyacaklarını söyledi.

ABD BAŞKANI BİDEN AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Joe Biden ise, seçimin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Başkanı kim olursa olsun Amerikan halkı adına onunla iyi niyet çerçevesinde çalışmaya çaba göstereceğini söyledi. "Önemli konularda fikir ayrılıklarımız olsa da, mümkün olan her alanda ortak bir zemin bulmak için karşılıklı çaba göstermeliyiz" diyen Biden, "Zaman, hepimiz için sorumlu bir şekilde hareket etme ve Amerikan halkının iyiliğini ve Amerikalıların günlük önceliklerini her türlü partizanlığın üstünde tutma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

15. TURDA SEÇİLEBİLMİŞTİ

Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz Cumhuriyetçiler içindeki aşırı sağcı bir grup ile McCarthy arasındaki siyasi gerginlik nedeniyle geçtiğimiz Ocak ayında McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına karşı çıkmıştı. McCarthy, Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalmıştı. Bu tavizler arasında, görevden almaya yönelik oylama için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer almıştı. McCarthy, yapılan oylamanın 15. turunda Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilmişti.

BİR İLK YAŞANMIŞTI

Gaetz bu ayın başında ise McCarthy'nin görevinden alınmasına yönelik oylama için önerge sunmuş, McCarthy yapılan oylama neticesinde koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Cumhuriyetçi McCarthy'nin kendi partisinden üyelerin oylarıyla koltuğunu kaybetmesi ABD tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanının kim olacağı merak konusu olmuştu.

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