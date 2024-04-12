"ABD teyakkuza geçti. Savaş gemileri yükleniyor" Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi koklayan yazarı Mine Kırıkkanat açıkladı

Kaynak: Cumhuriyet
"ABD teyakkuza geçti. Savaş gemileri yükleniyor" Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi koklayan yazarı Mine Kırıkkanat açıkladı
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, ABD-İran gerginliği ile ilgili "Kaynağım sağlam" diyerek ilginç bir paylaşımda bulundu

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim artarken, konuyla ilgili endişe verici bir paylaşım da Cumhuriyet Gazetesi'nin "haberi koklayan" yazarı Mine Kırıkkanat'tan geldi.

abdd.jpg

Kırıkkanat "X" hesabından, "Kaynağım sağlamdır" diyerek bu paylaşımı yaptı:

ABD teyakkuza geçti. Savaş gemileri yükleniyor. Ortalık toz duman. Blinken Erdoğan’ı arayıp İran Dışişleri Bakanı Amir Abdollahian ile konuşmasını; İsrail’e saldırı hazırladıklarından haberleri olduğunu, tansiyonu düşürmenin herkes için en doğru yol olacağını söylemesini istedi. Hakan Fidan da İranlı muhataplarıyla görüştü. ABD gerekirse müdahale edecek.” Not: Kaynağım sağlamdır.

Son Haberler
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada Yerel Haberler
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
YSK 20 ilçe ve 1 beldedeki itirazları reddetti Gündem
YSK 20 ilçe ve 1 beldedeki itirazları reddetti
Ekrem İmamoğlu Trabzonspor'da Spor
Ekrem İmamoğlu Trabzonspor'da
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde gelin ile damada 2 milyon liralık takı Yerel Haberler
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde gelin ile damada 2 milyon liralık takı
Metroda iki kadının kavgası tokatla bitti. Bayram yoğunluğu vatandaşları gerdi Gündem
Metroda iki kadının kavgası tokatla bitti. Bayram yoğunluğu vatandaşları gerdi
Patnos’ta dere taştı: Ev ve ahırları sular altında kaldı Gündem
Patnos’ta dere taştı: Ev ve ahırları sular altında kaldı
6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya 3 günde 100 bin araç giriş yaptı Gündem
6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya 3 günde 100 bin araç giriş yaptı