"ABD teyakkuza geçti. Savaş gemileri yükleniyor" Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi koklayan yazarı Mine Kırıkkanat açıkladı

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim artarken, konuyla ilgili endişe verici bir paylaşım da Cumhuriyet Gazetesi'nin "haberi koklayan" yazarı Mine Kırıkkanat'tan geldi.

Kırıkkanat "X" hesabından, "Kaynağım sağlamdır" diyerek bu paylaşımı yaptı:

“ABD teyakkuza geçti. Savaş gemileri yükleniyor. Ortalık toz duman. Blinken Erdoğan’ı arayıp İran Dışişleri Bakanı Amir Abdollahian ile konuşmasını; İsrail’e saldırı hazırladıklarından haberleri olduğunu, tansiyonu düşürmenin herkes için en doğru yol olacağını söylemesini istedi. Hakan Fidan da İranlı muhataplarıyla görüştü. ABD gerekirse müdahale edecek.” Not: Kaynağım sağlamdır.