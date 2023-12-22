ABD ve İngiltere büyükelçiliklerinden Charles Üniversitesi hakkında açıklama

ABD ve İngiltere büyükelçileri Çek Cumhuriyeti’nın başkenti Prag’da Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde (FFUK) gerçekleşen ve 15 kişinin öldüğü saldırıda hayatını kaybeden gençler hakkında paylaşımda bulundu.

“DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE CHARLES ÜNİVERSİTESİ'NE ÇİÇEK BIRAKIYORUM"

ABD’nin Çekya Büyükelçisi Bijan Sabet'in yaptığı açıklamada, “Derin bir üzüntüyle Charles Üniversitesi'ne çiçek bırakıyorum. Amerikan halkı adına. Kalplerimiz kurbanlar ve onların sevdikleriyle birlikte. Hiçbir jest sevilen birinin kaybının yerini tutamaz, ancak destek ve dayanışma için yanınızdayız” dedi.



"BÜYÜK BRİTANYA ADINA HEPİNİZE EN DERİN TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUM"



İngiltere’nin Çekya Büyükelçisi Matt Field, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda ise, “Dün bu harika ülkenin tarihinde korkunç bir gündü. Britanya'daki pek çok kişi benden Çek dostlarımıza, özellikle de Charles Üniversitesi öğrencileri ve personeline sevgi ve desteklerini ifade etmemi istedi. Büyük Britanya adına hepinize en derin taziyelerimizi sunuyorum. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.