ABD ve Meksika'dan flaş sınır kararı. İki ülke anlaştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı görüşmeden sonra sınır anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu.

Meksika ve ABD’nin sınır geçişlerinin açık tutulmasına ilişkin anlaştıklarını duyuran Obrador, "Anlaşmaya varıldı, demiryolu geçişleri ve sınır köprüleri durumu normalleştirmek için açılmaya başlandı. Sınır köprülerinde her geçen gün daha fazla hareketlilik var” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu aktaran Obrador, “Kendisi bize, Meksika'ya karşı çok saygılı” diyerek, Biden'ın düzensiz göçün yoksulluk kaynaklı olduğunu anladığını belirtti.

Biden hükümeti, 2024’te yapılacak ABD’deki başkanlık seçimlerinde kritik bir öneme sahip düzensiz göçle mücadele konusu için bu ayın başlarında iki önemli demiryolu köprüsü de dahil olmak üzere birkaç geçiş noktasını geçici olarak kapatma kararı almıştı.