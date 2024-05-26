ABD verileri piyasaları alt üst etti

TCMB PAS GEÇTİ
Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
FED TUTANAKLARINDA KÜÇÜLTME SİNYALİ
Fed’in toplantı tutanakları, yetkililerin enflasyon tarafında endişeli olduğunu ve bazı üyelerin enflasyon risklerinin artması halinde para politikasında sıkılaşmaya gitmeye hazır olduğunu belirtti.
ÇİN MERKEZ BANKASI KREDİ FAİZ ORANINI SABİT BIRAKTI
Çin Merkez Bankası bir ve beş yıllık gösterge kredi faiz oranlarını (LPR) sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 3,95'te bırakma kararı aldı.
ENFLASYON İVME KAYBETTİ
Japonya'da enflasyon yavaşlama kaydederek tüketici fiyatları Nisan ayında yüzde 2,5 artış gösterdi. Japonya'da enflasyon, nisan ayında hafif bir düşüş göstererek yüzde 2,5'e inmişti.
EURO BÖLGESİ’NDE PMİ VERİLERİ GÜÇLÜ GÖSTERDİ
2023’ün ikinci yarısında yaşanan durgunluk sonrasında 20 ülkeden oluşan blok için görünüm iyi hale geliyor. Euro Bölgesi’nde özel sektör ticari faaliyeti son bir yılın en yüksek seviyesine görerek, Euro Bölgesi2nde toparlanmaların olduğuna işaret etti.
ABD’DE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI AZALDI
Ülkede ikinci el konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış halde Nisan'da aylık bazda yüzde 1,9 azalışla 4,14 milyona indi.
ABD’DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI DÜŞTÜ
18 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalışla 215 bine geriledi.