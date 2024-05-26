ABD verileri piyasaları alt üst etti

ABD verileri piyasaları alt üst etti
Büşra Kapan

Küresel piyasalarda yoğun bir haftayı geride bırakıyor. Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilirken, Fed toplantı tutanakları ve Japonya2da enflasyon verisi piyasalarında odağına yerleşti.

1/7
ABD verileri piyasaları alt üst etti 1

TCMB PAS GEÇTİ

Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

2/7
ABD verileri piyasaları alt üst etti 2

FED TUTANAKLARINDA KÜÇÜLTME SİNYALİ

Fed’in toplantı tutanakları, yetkililerin enflasyon tarafında endişeli olduğunu ve bazı üyelerin enflasyon risklerinin artması halinde para politikasında sıkılaşmaya gitmeye hazır olduğunu belirtti.

3/7
ABD verileri piyasaları alt üst etti 3

ÇİN MERKEZ BANKASI KREDİ FAİZ ORANINI SABİT BIRAKTI

Çin Merkez Bankası bir ve beş yıllık gösterge kredi faiz oranlarını (LPR) sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 3,95'te bırakma kararı aldı.

4/7
ABD verileri piyasaları alt üst etti 4

ENFLASYON İVME KAYBETTİ

Japonya'da enflasyon yavaşlama kaydederek tüketici fiyatları Nisan ayında yüzde 2,5 artış gösterdi. Japonya'da enflasyon, nisan ayında hafif bir düşüş göstererek yüzde 2,5'e inmişti.

5/7
ABD verileri piyasaları alt üst etti 5

EURO BÖLGESİ’NDE PMİ VERİLERİ GÜÇLÜ GÖSTERDİ

2023’ün ikinci yarısında yaşanan durgunluk sonrasında 20 ülkeden oluşan blok için görünüm iyi hale geliyor. Euro Bölgesi’nde özel sektör ticari faaliyeti son bir yılın en yüksek seviyesine görerek, Euro Bölgesi2nde toparlanmaların olduğuna işaret etti.

6/7
ABD verileri piyasaları alt üst etti 6

ABD’DE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI AZALDI

Ülkede ikinci el konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış halde Nisan'da aylık bazda yüzde 1,9 azalışla 4,14 milyona indi.

7/7
ABD verileri piyasaları alt üst etti 7

ABD’DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI DÜŞTÜ

18 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalışla 215 bine geriledi.

İlgili Haberler
Altın kötü haftayı geride bırakıyor
Altın kötü haftayı geride bırakıyor
Dolar haftayı nasıl kapatacak?
Dolar haftayı nasıl kapatacak?
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Benzine indirim geldi. Deponuzu fulleyin
Benzine indirim geldi. Deponuzu fulleyin
ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak
ATM'lere yeni güncelleme geldi. Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak
Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Kapalıçarşı’da dolar bozdurmak isteyenler zararı göze aldı. Böylesi ilk kez yaşandı
Kapalıçarşı’da dolar bozdurmak isteyenler zararı göze aldı. Böylesi ilk kez yaşandı
1 milyon liranın faiz getirisi ortaya çıktı. Mevduat faizlerinde hesap değişti
1 milyon liranın faiz getirisi ortaya çıktı. Mevduat faizlerinde hesap değişti
Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira
Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira