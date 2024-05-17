Dolar haftayı nasıl kapatacak?

Dolar haftayı nasıl kapatacak?
Düzenleme: Büşra Kapan
Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününe yatay seyirde başladı.
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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 1

Son zamanlarda karışık seyir sergileyen dolar kuru, haftanın son işlem gününe sakin bir seyirde başladı.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 2

Dünü 32.27 seviyesinde kapatan dolar kuru, yeni günde sabah 08.25’te 32,27 bandında bulunuyor.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 3

Dolar kurunun 4 saatlik grafiği incelendiğinde dün 32,07 seviyesine kadar gerilediği görülüyor. Bu seviyeden yeniden yükselişe geçen kur, dün içinde 32,30 seviyesine kadar yükseldi.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 4

RSİ’ın 86,00 seviyesinde olduğu görülüyor. RSİ’ın doygunluk seviyesine gelmesi kurda ki karışık seyri tetikleyebilir.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 5

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL’de de karışık seyrin hakim olduğu görülüyor. Euro/TL dünü 35,02 seviyesinde tamamladıktan sonra yeni günde aynı saat diliminde 35,04 bandında yatay bir bant üzerinde hareketleniyor.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 6

Dün 35,18 seviyesine yükselen, Euro/TL, gün içinde çözülmeler yaşayarak 35,02 sınırına geriledi. Ancak haftanın son işlem gününde sabah seansında daha sakin bir seyir sergiliyor.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 7

4 saatlik grafik incelendiğinde; kritik 34,65 – 34,85 bandı aralığının aşılarak yukarı yönlü bir seyir sergilendiği görülüyor.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 8

MAKRO EKONOMİK GLEİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden etkilenen para piyasaları açıklanacak verileri yakından izliyor. Bugün yurtiçi tarafta yıl sonu enflasyon tahmini rakamları takip edilecekken, ABD tarafında zayıf veri akışı bulunuyor.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 9

Euro Bölgesi’nde ise enflasyon rakamları takip edilecek. Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları takip edilecek. Euro Bölgesi’nde enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,4 olarak açıklanması bekleniyor. Önceki ay ise yıllık bazda 2,4 olarak açıklanmıştı.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 10

Gelişmeler ışığında, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin para piyasaları üzerinde etkili olması beklenebilir.

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