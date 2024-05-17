Dolar haftayı nasıl kapatacak?

Euro Bölgesi’nde ise enflasyon rakamları takip edilecek. Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları takip edilecek. Euro Bölgesi’nde enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,4 olarak açıklanması bekleniyor. Önceki ay ise yıllık bazda 2,4 olarak açıklanmıştı.