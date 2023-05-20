ABD yaptırımlarına Rusya'dan yanıt. Obama Rusya'ya girişi yasaklandı

ABD, G7 ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde yeni yaptırımlarla Rusya'nın askeri ve endüstriyel tedarik zinciri ile enerji gelirlerini hedef aldı.İşte bu yaptırımlara ilk yanıt Rusya'ya 500 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi. O kişiler arasında Obama da var.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nn, Rusya’ya girişinin yasaklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın Washington tarafından alınan yaptırım kararlarına tepki olarak alındığı ifade edildi. Öte yandan Obama’nın yanında 500 ABD vatandaşının daha Rusya’ya girişi yasaklandı.

Bakanlık ayrıca Rusya’nın Mart ayında casusluk şüphesiyle tutukladığı Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in ABD’nin konsolosluk erişimine yönelik son talebini de reddettiğini söyledi.

Söz konusu kararın, ABD’nin, geçtiğimiz ay Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşmiş Milletler’e seyahat eden medya mensuplarına vize vermeyi reddetmesinin neden olduğu da ifade edildi.

Öte yandan yine Bakanlıktan yapılan açıklamada “Washington’ın, Rusya’ya yönelik tek bir düşmanca saldırılarının güçlü bir tepki görmeden karşılıksız kalmayacağını öğrenmesinin zamanı geldi.” İfadeleri kullanıldı.