Aziz Yıldırım kararından döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım kararından döndü
Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sonrası Aziz Yıldırım kararını verdi.

Konya’da alınan beraberliğin ardından Fenerbahçe’nin şampiyonluk hayalleri son buldu.

Son düdüğün çalmasının ardından büyük bir üzüntü ve öfke yaşayan sarı-lacivertli camia eleştiri oklarını İsmail Kartal ve Ali Koç’a yöneltti.

Taraftarlar İsmail Kartal’ın hemen gönderilmesini isterken Ali Koç’un da sezon sonunda görevi bırakmasını istedi.

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Haziran ayında yapılacak seçimlerde Sadettin Saran mevcut tek aday konumunda yer alırken taraftarların beklentisi farklı.

Eski başkan Aziz Yıldırım’ın takımı toparlayabilecek tek isim olduğuna inanan bazı taraftarlar sosyal medyadan paylaştıkları gönderilerde Aziz Yıldırım’a adaylık çağrısında bulundu.

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Fenerbahçe’de yaşanılan gelişmelerden memnun olmayan ve Sadettin Saran’ın da seçilmesini engellemek isteyen Aziz Yıldırım ise aday olmaya karar verdi.

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