İsrail askerleri 60 Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail askerleri, Nablus, Ramallah, Tubas, El-Halil ve Tulkerim'e operasyonlar düzenledi.

Tubas yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'na yapılan baskında, askerler ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında çatışma çıktı. Kampın altyapısını tahrip eden askerler, geri çekilmeden önce özel mülkiyetlere ve araçlara zarar verdi.

Nablus'taki operasyonda ise İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanması sonucu bir Filistinli yaralanırken bir diğeri gözaltına alındı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail askerleri Ramallah'ın doğusundaki Silvad'da 29, batısındaki Kefr Nime'de ise 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltılar, baskınlar ve saldırılar artış gösteriyor.