ABD’de 44 yıl önce işlenen cinayet sigara izmaritindeki DNA ile çözüldü

ABD’nin Washington eyaletinde 26 Şubat 1980’de Dorothy Marie Silzel isimli kadının evinde ölü olarak bulunmasının ardından ölümü dönemin yerel polisi tarafından cinayet olarak kaydedilmişti.

Kundert is expected to be extradited and charged with the murder of Dorothy Silzel, who was found dead in her condo Feb. 26, 1980. Thank you to Kent police for their extensive work to bring justice in this case. Story via @SeattleTimes: https://t.co/wDLWoKcG4K