ABD'de 8 yaşındaki kız çocuğu sınır güvenliğinin nezaretindeyken öldü

ABD'nin Texas eyaletinin Harlingen şehrinde, 8 yaşındaki göçmen bir kız çocuğunun sınır güvenliğinin nezaretindeyken rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

ABD'de 8 yaşındaki kız çocuğu sınır güvenliğinin nezaretindeyken öldü

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi (CBP) tarafından yapılan açıklamada, 8 yaşındaki göçmen kız çocuğunun, Texas'ın Harlingen şehrindeki Rio Grande Vadisi'ndeki bir karakolda ailesiyle gözaltında tutulurken aniden rahatsızlandığı öğrenildi.

Açıklamada, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kız çocuğunun kimliği ve uyruğu hakkında bilgi verilmedi.

Olayın CBP tarafından soruşturacağı vurgulanan açıklamada, Harlingen polisine de bilgi verildiği belirtildi.

Harlingen Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Larry Moore, açıklamasında, kız çocuğunun ölümüne ilişkin hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

Küçük kızın gözaltında tutulma süresinin 77 saat olduğu aktarılırken bunun izin verilen süreden 5 saat fazla olduğu aktarıldı.

ABD'de geçen hafta da 17 yaşındaki Honduraslı bir genç, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanının gözetimindeyken hayatını kaybetmişti.

(AA)

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