ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi ölen çocuğun ölüm nedeni acı bibermiş

Kaynak: Haber Merkezi / AA
ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi ölen çocuğun ölüm nedeni acı bibermiş
Massachusetts eyaletinde geçen yıl, sosyal medyada popüler olan "baharatlı tortilla cips meydan okuması"nın ardından ani bir şekilde hayatını kaybeden 10. sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın ölümüyle ilgili otopsi raporu açıklandı.

Otopsi raporuna göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi tükettikten sonra rahatsızlanan Wolobah, yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) nedeniyle ani kalp durması yaşayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığı da raporda belirtildi.

Paqui üreticisi, sosyal medyada başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü tüketirken çektikleri videoları paylaşmalarını ve ürünü tükettikten sonra su içmemelerini istemişti.

Bu "meydan okuma"ya katılan birçok genç, son derece acı olan bu ürün nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Bu olaylar üzerine gençlere, bu tür ürünlerin aşırı tüketiminden kaçınmaları konusunda uyarılar yapılmaktadır.

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