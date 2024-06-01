İran’a soğan götürmeye çalışanlara 1 milyon 161 bin TL para cezası

Yüksekova Esendere Gümrük Kapısı'nda, biyoçeşitliliği koruma çabaları kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, İran vatandaşı olduğu belirlenen bir şahsın, endemik Hakkari soğanı bitkilerini yasa dışı yollarla sınır dışına çıkarmaya çalıştığını ortaya çıkardı.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin iki çuval dolusu Allium rhetoreanum-Nab. türü bitki ile yakalandığı belirtildi. Doğal habitatlarından koparılarak toplanan bu bitkiler, Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından el konularak koruma altına alındı. Çimlenme potansiyeli taşıyan örnekler, Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Mükemre'nin rehberliğinde Dağlıca bölgesinin uygun alanlarına yeniden dikilirken, diğer örnekler bilimsel araştırmalar için Hakkari Üniversitesi'ne teslim edildi.

Bu olayla ilgili olarak üç kişiye, biyoçeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle toplam 1 milyon 161 bin 423 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Her bir şahsa kesilen ceza miktarının 387 bin 141 TL olduğu açıklandı.