TEM otoyolu savaş alanına döndü: Kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
TEM otoyolu savaş alanına döndü: Kazada 4 kişi yaralandı

TEM otoyolu Dilovası mevkiinde gece saatlerinde yaşanan feci kazada, bir motosiklet ile iki kamyonun karıştığı bir trafik kazası rapor edildi.

Olay, gece yarısı 00.30 civarında, TEM otoyolunun Ankara yönünde gerçekleşti. Henüz kimlikleri belirlenemeyen kamyon sürücüleri ve bir motosiklet sürücüsü arasında meydana gelen çarpışma sonucu, bir kamyon devrildi ve sürücüsü araçtan fırladı.

Diğer kamyonun içinde sıkışan bir kişi ise, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Kazanın şiddetiyle otoyol, savaş alanını andıran bir görünüme büründü ve dört kişi yaralandı, yaralılardan birinin kadın olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle, TEM otoyolunun Ankara yönü, kaza yapan araçlar kaldırılıncaya kadar trafiğe kapatıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yakındaki hastanelere nakledildi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte, trafik kontrollü bir şekilde yeniden sağlanmaya başladı. Yetkililer, kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattıklarını duyurdu.

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