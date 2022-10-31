31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bikinili garsonlar davayı kazandı. 2017'de yasak getirilmişti

Bikinili garsonlar davayı kazandı. 2017'de yasak getirilmişti

ABD’de bikini veya iç çamaşırıyla çalışan baristalar, bunların giyilmesini yasaklamak isteyen belediyeyle aralarındaki davayı kazandı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:42
Takip Et

ABD'de bikinili garsonlar davayı kazandı. 2017'de yasak getirilmişti

Bikinili garsonlar davayı kazandı. 2017'de yasak getirilmişti
+
Aa
-

Elde edilen bilgilere göre, ABD’nin Everett şehrinde 2017’de belediye, kafelerde bikinili bir şekilde müşterilere kahve hazırlayıp sunan baristaların vücutlarını örtmeleri zorunluluğu getiren bir kıyafet yönetmeliği yayımlamıştı.

Belediye, ”Bizi giyim yönetmeliğimize aykırı” görüşünü savunurken, baristalar istedikleri kıyafetle çalışma konusunda kimsenin karışmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek bikinilerini çıkarmayı reddetti. ‘Hillbilly Hotties’ adlı zincirin sahibi ve çalışanları dava açtı.

DAVA AÇMIŞTI

Bikinili baristalar da yönetmeliğin kaldırılması için dava açmıştı. Baristalar kıyafetlerine yönelik yasal savaşın ilk adımını kazandı.

Everett belediyesinin kıyafet yönetmeliği federal mahkeme tarafından anayasaya aykırı bulundu.

KAZANDILAR

Davanın hakimi, baristaların bikini giymelerine izin vermemenin hem ABD hem de eyaletin anayasasına aykırı olduğunu, çalışırken istedikleri şeyi özgürce giyme haklarının ihlal edildiğini kararlaştırdı.

Mahkemenin kararının gerekçesinde kentin giyim yönetmeliğinin anayasaya aykırı olduğunun altı çizildi. Mahkeme, ayrıca, kent yönetiminin 14 gün içinde karşı tarafla görüşüp bundan sonra atılacak adımları netleştirmesini istedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Aybuke
31.10.2022 11:48
Kadınlık bedenini erkeklere sunmak değildir  
 
Hamdi
31.10.2022 11:47
Eh hadi hayırlısı bakalım  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
1
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
2
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
3
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
4
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
5
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
6
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi   
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
7
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
﻿Taliban'dan Herat'ta Yahudilerden kalma hamam ve sinagogun restorasyonuna izin
﻿Sen misin sosyal medyada silah fotoğrafı paylaşan! Gözaltına alındı
﻿Sen misin sosyal medyada silah fotoğrafı paylaşan! Gözaltına alındı
﻿Sen misin sosyal medyada silah fotoğrafı paylaşan! Gözaltına alındı
﻿Her sokağa yerleştirilecek. Suçlular aramızda dolaşamayacak
﻿Her sokağa yerleştirilecek. Suçlular aramızda dolaşamayacak
﻿Her sokağa yerleştirilecek. Suçlular aramızda dolaşamayacak
﻿Ölümcül akciğer kanseriydi bakın nasıl kurtuldu?
﻿Ölümcül akciğer kanseriydi bakın nasıl kurtuldu?
﻿Ölümcül akciğer kanseriydi bakın nasıl kurtuldu?
﻿Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak
﻿Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak
﻿Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.