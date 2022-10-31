Bikinili garsonlar davayı kazandı. 2017'de yasak getirilmişti

Elde edilen bilgilere göre, ABD’nin Everett şehrinde 2017’de belediye, kafelerde bikinili bir şekilde müşterilere kahve hazırlayıp sunan baristaların vücutlarını örtmeleri zorunluluğu getiren bir kıyafet yönetmeliği yayımlamıştı.

Belediye, ”Bizi giyim yönetmeliğimize aykırı” görüşünü savunurken, baristalar istedikleri kıyafetle çalışma konusunda kimsenin karışmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek bikinilerini çıkarmayı reddetti. ‘Hillbilly Hotties’ adlı zincirin sahibi ve çalışanları dava açtı.

DAVA AÇMIŞTI

Bikinili baristalar da yönetmeliğin kaldırılması için dava açmıştı. Baristalar kıyafetlerine yönelik yasal savaşın ilk adımını kazandı.

Everett belediyesinin kıyafet yönetmeliği federal mahkeme tarafından anayasaya aykırı bulundu.

KAZANDILAR

Davanın hakimi, baristaların bikini giymelerine izin vermemenin hem ABD hem de eyaletin anayasasına aykırı olduğunu, çalışırken istedikleri şeyi özgürce giyme haklarının ihlal edildiğini kararlaştırdı.

Mahkemenin kararının gerekçesinde kentin giyim yönetmeliğinin anayasaya aykırı olduğunun altı çizildi. Mahkeme, ayrıca, kent yönetiminin 14 gün içinde karşı tarafla görüşüp bundan sonra atılacak adımları netleştirmesini istedi.