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ABD'de Cumhuriyetçi vekiller Biden ailesinin ''şüpheli işlemleri'' ile ilgili baskıyı artırdı

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, Hazine Bakanı Janet Yellen'a gönderdiği dilekçede, Başkan Joe Biden'ın ailesi ve ortaklarının finansal varlıkları ile ABD bankalarındaki "şüpheli faaliyetleri" ile ilgili bilgi talebinde bulundu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 22:45
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ABD'de Cumhuriyetçi vekiller Biden ailesinin ''şüpheli işlemleri'' ile ilgili baskıyı artırdı

ABD'de Cumhuriyetçi vekiller Biden ailesinin ''şüpheli işlemleri'' ile ilgili baskıyı artırdı
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Gözetim Komitesinin, "ulusal güvenliği ilgilendiren" bu gibi konulara ilişkin Biden'ın bilgisi yahut dahli olup olmadığını soruşturduğunu kaydeden Comer, şüpheli işlemler, kara para aklama gibi hususlarda federal yasalarla ilgili yeni önerilerde bulunacaklarını ifade etti.

Comer, Komitenin bu çalışmaları kapsamında Yellen'dan Başkan Biden'ın oğlu Hunter Biden ve kardeşi James Biden dahil olmak üzere birçok ismin finansal faaliyetlerinin incelenmesi ve bu konuda kendilerinin bilgilendirilmesi talebinde bulundu.

Eski Twitter yöneticileri Vijaya Gadde, Yoel Roth ve James Baker'a da ayrı dilekçeler gönderen Comer, Biden'ın ailesiyle ilgili çıkan haberlerin Twitter'da sansürlenmesine ilişkin açıklama yapmaları için bu kişileri 6 Şubat'ta yapılacak meclis soruşturmasına katılmaya çağırdı.

Comer, dün Biden'ın kişisel ofisinde devlete ait "gizli belgeler" çıkmasıyla ilgili Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresinden de bilgi talebinde bulunmuştu.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçilerin Biden ve Demokrat Parti üyelerine yönelik soruşturma taleplerinin, Biden'ın başkanlık döneminin son iki yılında sıklıkla gündeme gelmesi bekleniyor.

Biden ailesiyle ilgili haberlere Twitter sansürü

New York Post gazetesi 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Söz konusu haberin Twitter ve Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sansürlenmesi tepki çekmiş, Twitter'ın o dönemki CEO'su Jack Dorsey bu kararın hata olduğunu kabul etmişti.

Daha sonra Elon Musk'ın duyurduğu Twitter ifşaatlarında da şirket yöneticileri arasındaki yazışmalar yayımlanmış, Hunter Biden ile ilgili haber linklerinin siteden kaldırıldığı ve buna yönelik paylaşımlara "güvenli değil" uyarılarının eklendiği bilgisi paylaşılmıştı.

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