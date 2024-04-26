MÜSİAD boykot dedi ama yöneticisi Starbucks açtı

İsrail, Filistin’e yönelik başlattığı soykırımda 203 gün geride kalırken, şimdiye kadar 34 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 77 binden fazla Filistinli ise yaralandı.

İsrail, Filistin’de 7 Ekim’den itibaren aralıksız katliamına devam ederken, Türkiye’de bazı firmalar İsrail menşeli olmasından dolayı boykot ediliyor. Bu firmaların başında da dünyaca ünlü kahve markası Starbucks geliyor.

Türkiye’de İsrail markalarına yönelik boykot çağırsı yapan kurumlardan başında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) geliyor. Ancak, MÜSİAD Karabük Şubesi Kadın Kolları Başkanı ve Karabük temsilcisi Kübra Ekmekçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım infial yarattı.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK DİYE PAYLAŞTI

Boykot çağrıları sürerken MÜSİAD Karabük Şubesi Kadın Kolları Başkanı ve Karabük temsilcisi Kübra Ekmekçi, sosyal medya hesabından Karabük'teki Starbucks'in açılışını duyurdu. Ekmekçi, tepki çeken paylaşımında, "Sözümüzü tuttuk. Kiralamasını yaptığımız Starbucks Karabük Yıldız Life Premium da hizmete açılmıştı" ifadelerini kullandı

Ekmekçi, açılışa ilişkin verdiği bir röportajda da, kendilerinin büyükşehirler de görüp imrendiği neden Karabük’te de yok dedikleri büyük firmayı kazandırmaya hazırlandıklarını belirtti.

Ekmekçi, röportajın devamında, “Görüşmelerimiz olumlu şekilde ilerliyor. Çok yakında Starbucks firmasının da Yıldızlife Premium da hizmeti girmesini planlıyoruz. Bizler en iyi hizmeti vermek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.