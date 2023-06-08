ABD’de duman istilası. Yetkililerden dışarı çıkmayın uyarısı

Kanada’da günlerdir devam eden orman yangınlarının dumanları, ABD’nin kuzeyinde hava kalitesinin altını üstüne getirdi.

ABD’de duman istilası. Yetkililerden dışarı çıkmayın uyarısı

413 adet yangının halen devam ettiği Kanada’da, yayılan dumanlar ABD’nin kuzeyindeki birçok eyaletin hava kalitesini düşürdü. Yetkililer N95 tipi maske olmadan dışarı çıkılmasını önermiyor. New York’ta bugün 1 milyon maske ücretsiz dağıtılacak.

ABD’de hava kalitesi ölçümlerini yayınlayan AirNow sitesi NewYork’un hava kalitesini ‘’Çok sağlıksız’’ olarak belirtti.

Yetkililer vatandaşlara dışarı çıkmayı önermeyip, çıkılsa da N95 tipli maske ile çıkılması gerektiğini belirtirken, AirNow sitesinde ise hava kalitesi göz önüne alınarak;

-Yorucu açık hava aktivitelerinden kaçının

-Açık hava aktivitelerini kısa tutun

-Fiziksel aktiviteleri iç mekâna taşımayı veya yeniden planlamayı düşünün

önerileri yapıldı.

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