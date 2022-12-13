﻿ABD'de enflasyon beklenenden az arttı

ABD'de Çalışma Bakanlığı, kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 oldu.
Ekonomistlerin tahmini ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 7,3 artıştı.
Çekirdek enflasyon da bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 yıllık bazda yüzde 6 artarak tahminlerin altında gerçekleşti. Beklenti aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,1 artıştı.
ABD'de üretici fiyatları kasım ayında tahminleri aşmış, bu durum Fed'in faiz artışlarının 2023'te sürebileceği beklentisi yaratmıştı.
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