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ABD'de enflasyon beklenenden az arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:47
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ABD'de enflasyon beklenenden az arttı

ABD'de enflasyon beklenenden az arttı
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ABD'de Çalışma Bakanlığı, kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 oldu.

Ekonomistlerin tahmini ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 7,3 artıştı.

Çekirdek enflasyon da bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 yıllık bazda yüzde 6 artarak tahminlerin altında gerçekleşti. Beklenti aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,1 artıştı.

ABD'de üretici fiyatları kasım ayında tahminleri aşmış, bu durum Fed'in faiz artışlarının 2023'te sürebileceği beklentisi yaratmıştı.

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