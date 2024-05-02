İstanbul'un fethini diorama çalışmasıyla canlandırdı

Kaynak: AA
İstanbul'un fethini diorama çalışmasıyla canlandırdı
Edirne'de yaşayan Hüseyin Ülker, İstanbul'un fethini "diorama" adı verilen üç boyutlu modelleme çalışmasıyla canlandırdı.

Edirne'de yaşayan Hüseyin Ülker, İstanbul'un fethini "diorama" adı verilen üç boyutlu modelleme çalışmasıyla hayata geçirdi. 9 aylık bir emeğin ürünü olan bu detaylı çalışmada, II. Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusunun İstanbul surlarından kente girişi canlandırıldı. Trakya Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencisi olan 55 yaşındaki Ülker, bu eserini Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Ulusal Edirne Sempozyumu kapsamında sergiledi.

Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olan İstanbul'un fethi çalışmasını başarıyla tamamladığını belirten Ülker, "Tüm teknik detayları titizlikle çalıştım. Tarihi kaynakları inceleyip şahi toplarını, taarruz şeklini tek tek vurguladım. 3-4 yıl ön hazırlığını yaptım, hem akademik araştırmalar hem de malzeme temini süreci oldu." ifadelerini kullandı. Diorama çalışmalarının bir kitap kadar değerli olduğunu dile getiren Ülker, genç nesillere tarihin anlatılmasında üç boyutlu çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

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