Yağmur nedeniyle çıktıkları damda mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

Kaynak: İHA
Yağmur nedeniyle çıktıkları damda mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşanan yoğun yağışın ardından evlerinin damında mahsur kalan bir yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Budaklı Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran yağmur, bölgede su birikintilerine neden oldu.

Adile ve Cuma Yıldız çifti, evlerinin önünde ve bahçesinde biriken suyun etkisiyle dama çıkmak zorunda kaldı.

Komşularından yardım isteyen çift, ulaşılamayınca jandarma ve itfaiyeye haber verildi.

Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce kepçeyle yaşlı çiftin yanına ulaştı. Daha sonra çift, kepçenin ağzına bindirilerek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı ve emniyetle yere indirildi.

aw195379-01.jpg

aw195379-02.jpg

Son Haberler
Skandal görüntüler: Yolun ortasında durdurdukları araçlarına tuvaletlerini yaptılar Video
Skandal görüntüler: Yolun ortasında durdurdukları araçlarına tuvaletlerini yaptılar
Anne ayının yavrularını korumak için arabaya saldırdığı anlar Video
Anne ayının yavrularını korumak için arabaya saldırdığı anlar
ABD Başkanı Biden: Üniversite kampüslerindeki Filistin protestoları politikamızı değiştirmiyor Dünya
ABD Başkanı Biden: Üniversite kampüslerindeki Filistin protestoları politikamızı değiştirmiyor
Ali Koç bunu da yaptı. Vay canına sayın seyirciler. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Ali Koç bunu da yaptı. Vay canına sayın seyirciler. Gürel Yurttaş yazdı
Eyüpsultan’da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti Gündem
Eyüpsultan’da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Robotlar geleceğin tarım ve hayvancılığı için bir çözüm mü? Teknoloji
Robotlar geleceğin tarım ve hayvancılığı için bir çözüm mü?
Cizre’de bir kadın köprüden nehre atladı Yerel Haberler
Cizre’de bir kadın köprüden nehre atladı