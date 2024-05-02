Yağmur nedeniyle çıktıkları damda mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

Olay, Budaklı Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran yağmur, bölgede su birikintilerine neden oldu.

Adile ve Cuma Yıldız çifti, evlerinin önünde ve bahçesinde biriken suyun etkisiyle dama çıkmak zorunda kaldı.

Komşularından yardım isteyen çift, ulaşılamayınca jandarma ve itfaiyeye haber verildi.

Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce kepçeyle yaşlı çiftin yanına ulaştı. Daha sonra çift, kepçenin ağzına bindirilerek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı ve emniyetle yere indirildi.