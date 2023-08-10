ABD’de enflasyon yüzde 3,2 çıktı. Yıllarca ‘‘ABD bizi kıskanıyor. Amerika'da raflar raflar boş’’ diye kandırmışlardı

ABD'de TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

ABD’de enflasyon yüzde 3,2 çıktı. Yıllarca ‘‘ABD bizi kıskanıyor. Amerika'da raflar raflar boş’’ diye kandırmışlardı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,0 olan enflasyonun yüzde 3,3'e çıkacağı yönündeydi.

AYLIK BAZDA YÜZDE 0.2 ARTTI

Aylık bazda ise TÜFE fiyatlarında yüzde 0,2 artış yaşandı. Piyasalar da artışın yüzde 0,2 seviyesinde olmasını bekliyorlardı.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,7 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,8 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Bloomberg anketinde ise ekonomistlerin beklentisi aylık enflasyon için yüzde 0,2, yıllık enflasyon için yüzde 3,3 idi.

YILLIK BAZDA ENERJİ FİYATLARI AZALDI

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 12,5 geriledi, gıda fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,9 arttı.

Temmuz ayında reel ortalama haftalık kazançlar değişiklik göstermedi.

ALTIN YÜKSELDİ

Veri sonrasında dolar endeksi gerilerken ons altın fiyatı 4 dolarlık artışla 1926 dolara yükseldi.

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