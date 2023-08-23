Korkutan gelişme. 15 puan birden düştü

Tüketici güven endeksinden 15 puanlık düşüş ile sarsıldı. Temmuz ayında 5 puanlık gerileme yaşayan Tüketici Güven Endeksi'nin Ağustos'ta 15 puanlık düşüşü ekonomide yaşanan sallantının bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Korkutan gelişme. 15 puan birden düştü

Tüketici Güven Endeksi'ndi 15,1 puanlık düşüş. Tüketici güven endeksi 68,0 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 80,1 iken Ağustos ayında yüzde 15,1 oranında azalarak 68,0 oldu.

TÜİK 15,1'LİK DÜŞÜŞÜ İNTERNET SAYFASINDA MANŞETTEN VERİRKEN, BU SEFER ALT BÖLÜMLERDEN KAYITLARA GEÇİRDİ

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladığı Tüketici Güven Endeksi'ni kendi internet sitesinde manşetten değil de minicik gördü. Nedeni neydi bilinmez ama daha önce manşatten veriyordu. Tüketicilerin gelecek dönemde alacağı tasarruf ve harcama kararlarını gösteren endeksin 15,1 puanlık düşüşü kafaları karıştırdı. Vatandaş alışverişten vaz mı geçiyor. Ekoromi durgunluğa mı gidecek sorularını akıllara getiriyor.

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TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR

Tüketici Güven Endeksi, TGE, tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi'ne göre belirlenir. Tüketici Eğilim Anketi, bağımsız anket olarak aylık uygulanır. Anket sonuçları yaş ve cinsiyete göre ağırlıklandırılır.

Türkiye'de tüketici güven endeksi ilgili ayın son haftasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ulusal Veri Yayımlama Takvimine göre Tüketici Güven Endeksi Haber Bülteni ile açıklanmaktadır.

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