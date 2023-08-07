Eski TÜİK Başkanı: Enflasyon doğalgaz oyunuyla 10 puan düşük açıklandı

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir TÜİK’in enflasyon oyununu açıkladı. Aydemir, doğalgaz oyunuyla TÜİK’in enflasyonu 10 puan düşük açıkladığını söyledi.

Eski TÜİK Başkanı: Enflasyon doğalgaz oyunuyla 10 puan düşük açıklandı

2011-2016 yılları arasında TÜİK Başkanı olarak görev yapan Birol Aydemir, TÜİK'in "doğalgaz oyunuyla" temmuz enflasyonunu aylık bazda 2,05, yıllık bazda ise 10 puan daha düşük açıkladığını yazdı.

TÜİK, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve vergi artışlarının gölgesinde geçen temmuz ayında aylık enflasyonu yüzde 9,49, yıllık enflasyonu ise yüzde 47,8 olarak açıklamıştı. Verileri sosyal medya hesabından değerlendiren eski TÜİK Başkanı Aydemir, "TÜİK doğalgaz oyunuyla temmuz aylık enflasyonunu 2,05 puan düşük açıkladı. Temmuz aylık enflasyon %9,49 değil, %11,54 olmalıydı" diye yazdı.

Aydemir, böylece yıllık enflasyonun yüzde 57,9 yerine yüzde 47,8 olarak açıklandığını hesapladı. Aydemir, paylaşımında şunları belirtti:

"TÜİK doğalgaz oyunuyla temmuz aylık enflasyonunu 2,05 puan düşük açıkladı. Temmuz aylık enflasyon %9,49 değil, %11,54 olmalıydı.

Mayıs ayında fatura alınmadığı için doğalgaz tüketici fiyat endeksinden çıkarıldı. Haziran ayından itibaren ise 25 metreküp bedava şeklinde fiyatlama yapılıyor. Fiyat değişmedi aynı kaldı.

TÜİK yaşam maliyeti ile enflasyonu karıştırıyor.

Doğalgaz oyunu olmasaydı yıllık enflasyon %47,8 değil, tam 10 puan daha yüksek olarak %57,9 açıklanacaktı.

İktidar memur emekli ve asgari ücrete verdiği artışı açık ve gizli olarak fazlasıyla geri alıyor.

Bizler yoksullaşmaya devam ediyoruz."

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