ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Adana’da defnedildi

Taktaş'ın ölümü, geçtiğimiz haftalarda kaldığı evde cansız bedeni bulunmasıyla gerçekleşti. Cenazesi hava yoluyla Adana'ya getirilen Taktaş, dün Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarının başına kırmızı çiçekler bırakıldı.

Taktaş'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceği iddiasında bulunarak daha önce darbedildiğini belirtti.

Aile, Türk asıllı ABD vatandaşı olan Taktaş'ın sevgilisi Andre Can F.'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Taktaş'ın sosyal medya hesabının sevgilisi tarafından ele geçirildiği iddiaları da ortaya atıldı.