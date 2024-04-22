ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Adana’da defnedildi

Kaynak: İHA
ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Adana’da defnedildi
ABD'de yaşamını yitiren 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Taktaş'ın ölümü, geçtiğimiz haftalarda kaldığı evde cansız bedeni bulunmasıyla gerçekleşti. Cenazesi hava yoluyla Adana'ya getirilen Taktaş, dün Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarının başına kırmızı çiçekler bırakıldı.

Taktaş'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceği iddiasında bulunarak daha önce darbedildiğini belirtti.

Aile, Türk asıllı ABD vatandaşı olan Taktaş'ın sevgilisi Andre Can F.'den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Taktaş'ın sosyal medya hesabının sevgilisi tarafından ele geçirildiği iddiaları da ortaya atıldı.

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