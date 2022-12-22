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Hastalığın etki alanı genişliyor. Stoklar ise tükendi. Grip salgınına ilaç yetişmiyor

ABD'de etkili olan birden fazla grip salgını nedeniyle pek çok grupta ilaç sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 10:49
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ABD'de grip salgınına ilaç yetişmiyor

Hastalığın etki alanı genişliyor. Stoklar ise tükendi. Grip salgınına ilaç yetişmiyor
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AA’nın haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genelinde etkisini gösteren birden fazla grip salgını nedeniyle pek çok ilaç tükendiği ifade edildi.

ABD'de etkili birden fazla grip salgını nedeniyle başta çocukların kullanımına uygun olmak üzere pek çok ilaç tükendiği vurgulandı.

ABD'li ilaç şirketi Walgreens de açıklamasında, “Artan talep ve çeşitli tedarik zorlukları nedeniyle reçetesiz satılan pediatrik ateş düşürücü ürünler ülke genelinde kısıtlama görüyor” ifadelerini kullandı.

ABD'nin önemli tedarik limanlarından olan Port Newark Container de hareketlilik yaşandığı gözlendi.

GRİP NEDİR?

Grip influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen; 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır. Grip kış aylarında yaklaşık 6-8 hafta kadar etkili olur. Etken influenza virüsü A, B, ve C tiplerine sahiptir. C tipi insanlarda hastalık yapmaz. İnfluenza A, daha hafif seyreder. Tip B ise daha çok çocukları etkiler. Grip virüsü bazı yıllarda büyük salgınlar yapabilir. Hastalığın bulaşma yolu hasta insanların solunum salgılarının sağlam insanlara bulaşması şeklindedir. Hastalığın kuluçka süresi 1-3 gündür.

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