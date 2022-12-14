14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Vücudu dipdiri yapıyor. Kış mevsiminin gözdesi

Cennet hurması vücut direncini artırıyor. İşte kış mevsiminin gözdesi cennet hurmasının faydaları…

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 16:33
Takip Et

Cennet hurması vücudu dipdiri yapıyor. Cennet hurmasının faydaları neler?

Vücudu dipdiri yapıyor. Kış mevsiminin gözdesi
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Türkiye’de en fazla Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen cennet hurması tezgahlardaki yerini aldı.

Kilogramı 12-15 lira arasında değişen cennet hurmasına vatandaşlar ilgi gösteriyor. Zengin vitamin içeriğiyle vitamin ve mineral sorunlarında kurtarıcı bir meyve olarak değerlendirilen kış meyvesi, bağışıklık sistemine iyi geliyor.

Vücut ısısını yükselten, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı iyi geldiği bilinen cennet hurması bağırsaklar için de oldukça faydalı.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİCİ"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Ebru Nur Bice, kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendiren meyveler arasında cennet hurmasının vitamin ve mineral zenginliği nedeniyle tercih edildiğini söyledi. C vitamini deposu olan meyvenin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirten Şahin, “Kalsiyum, çinko, bakır, demir gibi içerdiği besinler ve antioksidan özelliği bakımından önemli bir meyve. C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olan bir meyve. Lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını güçlendiriyor. Sindirim dostu bir besin” dedi.

Bice, cennet hurmasının kuru veya yaş olarak günde bir adet tüketilebileceğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
2
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
5
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
6
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
7
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.