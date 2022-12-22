22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Grip o ülkeyi etkisi altına aldı

Solunum yolu rahatsızlığı yaşayan hastaların sayısında Avusturya’da tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşıldığı bildirildi. 2022’deki vaka sayılarının 2017’ye göre iki katına çıktığı dile getirildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 09:55
Takip Et

Grip Avusturya’yı etkisi altına aldı

Grip o ülkeyi etkisi altına aldı
+
Aa
-

AA’nın haberine göre; Grip türü hastalıklar, Avusturya’yı etkisi altına aldığı ifade edildi. Ülke genelinde etkili olan hastalık nedeniyle vaka sayıları, ülke tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığı vurgulandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık ve Besin Güvenliği Ajansı (AGES), 5-12 Aralık'ta her 100 bin kişiden 4 bin 338'inin grip ve benzeri solunum yolu hastalığına yakalandığını ifade edildi.

Ülkede grip dalgasının en çok etkili olduğu yerlerin başında başkent Viyana'nın geldiğine, tahminlere göre vaka sayılarındaki artışın süreceğine işaret edildi.

ÇOCUK KLİNİKLERİNDE AŞIRI YOĞUNLUK

Çocuklar arasında çok hızlı bir şekilde yayılan hastalık nedeniyle özellikle hastanelerin çocuk kliniklerinde aşırı yoğunluk yaşandığı aktarılan açıklamada, bu nedenle hastaların aile doktorları ya da farklı birimlere yönlendirildiği bildirildi.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede 394 bin yeni vakanın kayıtlara geçtiği bildirildi. Koronavirüs salgını öncesi en yüksek seviyenin 2017’de tespit edildiğine değinilen açıklamada, 2022’de vaka sayılarının neredeyse ikiye katlandığı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
2
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
3
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
4
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
5
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
6
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
7
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
﻿NASA uzaya 1 milyon kilogram tozun ulaştığını söyledi
﻿NASA uzaya 1 milyon kilogram tozun ulaştığını söyledi
﻿NASA uzaya 1 milyon kilogram tozun ulaştığını söyledi
﻿Göz kuruluğu görme kaybı yapabilir
﻿Göz kuruluğu görme kaybı yapabilir
﻿Göz kuruluğu görme kaybı yapabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.