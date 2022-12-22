Grip o ülkeyi etkisi altına aldı

AA’nın haberine göre; Grip türü hastalıklar, Avusturya’yı etkisi altına aldığı ifade edildi. Ülke genelinde etkili olan hastalık nedeniyle vaka sayıları, ülke tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığı vurgulandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık ve Besin Güvenliği Ajansı (AGES), 5-12 Aralık'ta her 100 bin kişiden 4 bin 338'inin grip ve benzeri solunum yolu hastalığına yakalandığını ifade edildi.

Ülkede grip dalgasının en çok etkili olduğu yerlerin başında başkent Viyana'nın geldiğine, tahminlere göre vaka sayılarındaki artışın süreceğine işaret edildi.

ÇOCUK KLİNİKLERİNDE AŞIRI YOĞUNLUK

Çocuklar arasında çok hızlı bir şekilde yayılan hastalık nedeniyle özellikle hastanelerin çocuk kliniklerinde aşırı yoğunluk yaşandığı aktarılan açıklamada, bu nedenle hastaların aile doktorları ya da farklı birimlere yönlendirildiği bildirildi.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede 394 bin yeni vakanın kayıtlara geçtiği bildirildi. Koronavirüs salgını öncesi en yüksek seviyenin 2017’de tespit edildiğine değinilen açıklamada, 2022’de vaka sayılarının neredeyse ikiye katlandığı vurgulandı.