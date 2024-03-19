ABD'de konut başlangıçları beklentiyi aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini yayımlandı.

Yayımlanan verilere göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubat ayında bir önceki aya oranla yüzde 10,7 artış göstererek 1 milyon 521 bine yükseldi.

Piyasa beklentileri, yapımına başlanan yeni konut sayısının bu dönemde 1 milyon 430 bin olması yönündeydi.

İlgili dönemde toparlanma gösteren yapımına başlanan yeni konut sayısı, ocak ayında aylık bazda yüzde 12,3 azalış göstererek 1 milyon 374 bine gerilemişti.

Konut başlangıç sayısı şubat ayın yıllık bazda ise yüzde 5,9 artış kaydetti.

İNŞAAT İZNİ SAYISI DA BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da şubat ayında aylık bazda yüzde 1,9 artışla 1 milyon 518 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, şubat ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 500 bin olacağı yönündeydi.

İnşaat izni sayısı ocakta aylık yüzde 0,3 azalış göstererek 1 milyon 489 bin olmuştu.

İnşaat izni sayısı şubatta yıllık bazda ise yüzde 2,4 artış kaydetti.