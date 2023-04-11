11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi

ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi

ABD Başkanı Joe Biden, COVID-19 salgınıyla ilgili ulusal acil durum halinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzaladı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 04:01
Takip Et

ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi

ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
+
Aa
-

Biden, 2020'de ilan edilen COVID-19 salgınına dair ulusal acil durumun sonlandırılmasına ilişkin Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği ve geçen aylarda Kongre'nin her iki kanadından da geçen yasa tasarısını onayladı.

Böylece federal sağlık programları Medicare ve Medicaid kapsamında salgınla ilgili bir dizi muafiyete son verilecek.

Ülkede uzun süredir COVID-19 kaynaklı önlemler büyük ölçüde gevşetilmişti.

Salgınla birlikte gelen aşı ve maske zorunluluğu gibi kamu sağlığına ilişkin bir dizi düzenlemeye karşı çıkan Cumhuriyetçiler, Biden'ın geçen yıl "COVID-19 salgını bitti." açıklamasına atıfla, söz konusu yasa tasarısını gündeme getirmişti.

Tasarısı, Temsilciler Meclisinde 210 "hayır" oyuna karşın 220 "evet" oyu ile kabul edilmişti. Senatoda ise 23 "hayır" oyuna karşı 68 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi, COVID-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ve "kamu sağlığı acil durumu" halinin "sağlık sistemlerinde karmaşa ve belirsizliklerin önüne geçmek için" 11 Mayıs'ta kaldırılacağını duyurmuştu. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
2
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
4
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
5
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
6
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
7
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
﻿Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.