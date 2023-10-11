ABD'de kuş gribi alarmı. Tüm kümes hayvanları tehlikede

ABD'de bu sene ilk defa kuş gribi görülürken, Güney Dakota ve Utah'taki hindi çiftliklerinin etkilendiği açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD'de kuş gribi alarmı. Tüm kümes hayvanları tehlikede

Editör: Osmancan Erok

Kuş gribi bu sene ABD'deki ticari kümes hayvanı sürülerinde ilk kez ortaya çıktı. Güney Dakota'daki ve Utah'taki bir hindi çiftliğini etkiledi. Daha fazla salgının takip edebileceği endişelerini artırdı.

ABD Tarım Bakanlığı, ticari kümes hayvanları için ölümcül olan kuş gribinin, 4 Ekim'de Güney Dakota'nın Jerauld İlçesindeki 47.300 hindi sürüsünde ve geçtiğimiz Cuma günü Utah'ın Sanpete İlçesindeki 141.800 kuşun bulunduğu bir çiftlikte görüldüğünü bildirdi.

Salgınlar, hastalığın Nisan ayında Dakota'daki iki hindi çiftliğini etkilemesinden bu yana ABD'deki ticari sürüler arasında bildirilen ilk salgın oldu.

ABD'de son aylarda görülen kuş gribiyle ilgili tek rapor, arka bahçedeki sürülerde ördek, kaz ve kartal gibi yabani kuşlar arasında ara sıra ortaya çıkmasıydı. Yabani kuşlarda genellikle kuş gribi belirtileri görülmese de, göçmen kuşlar hastalığı savunmasız ticari sürülere yayabildiğinden, içlerindeki enfeksiyonlar kümes hayvanı endüstrisi için bir endişe kaynağıdır.

Güney Dakota Eyaleti Veteriner Hekimi Beth Thompson Salı günü yaptığı bir röportajda "Daha fazla vakamız olacağından şüphem yok" dedi.

USDA rakamlarına göre kuş gribi geçen yıl ABD'li kümes hayvanı üreticilerine, yumurtlayan tavuklar, hindiler ve et için yetiştirilen tavuklar da dahil olmak üzere 47 eyalette yaklaşık 59 milyon kuşa mal oldu ve bu da kuş gribini ülkenin şimdiye kadarki en ölümcül salgını haline getirdi. Salgın, tüketiciler için yumurta ve hindi fiyatlarında artışlara neden oldu ve hükümete 660 milyon doların üzerinde bir maliyete neden oldu.

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit! Yazarlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü Dünya
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü
Meclis'te 3 RTÜK üyesi seçildi Gündem
Meclis'te 3 RTÜK üyesi seçildi
Meral Akşener'den emekli maaşı tepkisi: Derhal asgari ücret seviyesine çıkartın Siyaset
Meral Akşener'den emekli maaşı tepkisi: Derhal asgari ücret seviyesine çıkartın
Kamboçya'da kuş gribinden bu yıl 3. ölüm gerçekleşti Dünya
Kamboçya'da kuş gribinden bu yıl 3. ölüm gerçekleşti
Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş’a ziyaret Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş’a ziyaret
Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar Magazin
Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar