ABD'de kuş gribi alarmı. Tüm kümes hayvanları tehlikede

Editör: Osmancan Erok

Kuş gribi bu sene ABD'deki ticari kümes hayvanı sürülerinde ilk kez ortaya çıktı. Güney Dakota'daki ve Utah'taki bir hindi çiftliğini etkiledi. Daha fazla salgının takip edebileceği endişelerini artırdı.

ABD Tarım Bakanlığı, ticari kümes hayvanları için ölümcül olan kuş gribinin, 4 Ekim'de Güney Dakota'nın Jerauld İlçesindeki 47.300 hindi sürüsünde ve geçtiğimiz Cuma günü Utah'ın Sanpete İlçesindeki 141.800 kuşun bulunduğu bir çiftlikte görüldüğünü bildirdi.

Salgınlar, hastalığın Nisan ayında Dakota'daki iki hindi çiftliğini etkilemesinden bu yana ABD'deki ticari sürüler arasında bildirilen ilk salgın oldu.

ABD'de son aylarda görülen kuş gribiyle ilgili tek rapor, arka bahçedeki sürülerde ördek, kaz ve kartal gibi yabani kuşlar arasında ara sıra ortaya çıkmasıydı. Yabani kuşlarda genellikle kuş gribi belirtileri görülmese de, göçmen kuşlar hastalığı savunmasız ticari sürülere yayabildiğinden, içlerindeki enfeksiyonlar kümes hayvanı endüstrisi için bir endişe kaynağıdır.

Güney Dakota Eyaleti Veteriner Hekimi Beth Thompson Salı günü yaptığı bir röportajda "Daha fazla vakamız olacağından şüphem yok" dedi.

USDA rakamlarına göre kuş gribi geçen yıl ABD'li kümes hayvanı üreticilerine, yumurtlayan tavuklar, hindiler ve et için yetiştirilen tavuklar da dahil olmak üzere 47 eyalette yaklaşık 59 milyon kuşa mal oldu ve bu da kuş gribini ülkenin şimdiye kadarki en ölümcül salgını haline getirdi. Salgın, tüketiciler için yumurta ve hindi fiyatlarında artışlara neden oldu ve hükümete 660 milyon doların üzerinde bir maliyete neden oldu.