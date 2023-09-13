ABD'de liseye silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen okul baskınında 1 öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'de liseye silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'de St. Helena Parish Polis Ofisi, saldırının, eyalete bağlı Greensburg kasabasındaki St. Helena Koleji ve Kariyer Akademisi'nde yerel saatle 15.00'te silahlı saldırı meydana geldiğini açıkladı.

Saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis yetkilileri, olayın yaşandığı okulun öğrencisi saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

St. Helena Parish Polis Şefi Nat Williams, gözaltına alınan zanlı hakkındaki suçlamaların açıklanacağını aktardı.

ABD'deki son verilere göre, ülkede 2023'te düzenlenen 11 binin üzerindeki silahlı saldırılarda, 25 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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