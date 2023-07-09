ABD'de motosikletli saldırgan dehşeti: 1 kişi öldü

ABD'de silahlı bir saldırganın motosikletten rastgele ateş açarak ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ABD'de motosikletli saldırgan dehşeti: 1 kişi öldü

Editör: Özlem Kıral

Polis, New York'ta silahlı bir saldırganın, motosikletten yarı otomatik tabancayla ateş açması sonucu bir kişinin öldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını bildirdi.

New York Şehri Polis Departmanı’na göre, olayın yaşanmasından iki saat sonra bir şüpheli tutuklandı.

NYPD’a göre olaylar, Cumartesi sabahı Brooklyn ve Queens sokaklarında yaklaşık 30 dakikalık bir süre içinde meydana geldi.

İlk olayın Brooklyn'de 21 yaşındaki bir adamın sol omzundan vurulmasıyla sabah 11:10'da meydana geldiği bildirilirken, olay yerinden alınan videoda bir adamın kurbana arkadan motosiklet ile yaklaştığı ve bir kez ateş ettiği belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının yerel bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bu olaydan on yedi dakika sonra, saat 11:27 civarında, Queens'te ikinci bir kurbanın sırtından vurulduğu açıklandı. 87 yaşındaki adamın öldüğü bildirildi.

Saat 11:35 civarında ise Queens'te bir sokak köşesinde üçüncü bir kişinin vurulduğu açıklandı. 44 yaşında bir erkek olan kurbanın tek kurşunla vurulduğu ve durumunun kritik olduğu bildirildi. Saldırgan, yaklaşık 2 dakika sonra ise başka bir vatandaşı omzundan yaraladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği, 25 yaşındaki saldırganın bu saldırıları neden gerçekleştirdiğinin ise henüz bilinmediği belirtildi.

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