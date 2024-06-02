ABD’de Netanyahu çatlağı. ‘Ülkemiz için üzücü bir gün’

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD’de Netanyahu çatlağı. ‘Ülkemiz için üzücü bir gün’

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, konuşma yapması için ABD Kongresi’ne davet edilmesine tepki gösterdi.

ABD'de savaş karşıtı tutumuyla tanınan ve Gazze’ye yönelik saldırıları sebebiyle İsrail ve ABD’yi sert bir biçimde eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konuşma yapmak üzere ABD Kongresi’ne davet edilişine tepki gösteren Sanders, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun her iki partinin liderleri tarafından ABD Kongresi'nin ortak toplantısına konuşma yapmak üzere davet edilmesi ülkemiz için çok üzücü bir gün" ifadelerini kaydetti.

gettyimages-1139118777.jpgSanders, Netanyahu’nun bir savaş suçlusu olduğunu belirterek onun konuşacağı oturuma kesinlikle katılmayacağını kaydetti.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, 31 Mayıs günü İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturumda konuşma yapması için davet ettiklerini açıklamışlardı.

Davet mektubunun, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries tarafından gönderildiği belirtilmişti.

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