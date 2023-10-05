ABD'de on binlerce sağlık çalışanı greve gitti

Editör: Çağlar Bülent Sansar

ABD'de on binlerce sağlık çalışanı, ülkenin sağlık sektöründeki en büyük grevlerden birine imza attı.

ABD'nin kar amacı gütmeyen en büyük sağlık kuruluşu olan Kaiser Permanente'de 75.000'den fazla çalışanın greve gitmesi, artan enflasyonun ülke çapında endüstriyel eyleme yol açmasıyla gerçekleşti.

Oakland merkezli şirketin tesislerinin çoğu, çok sayıda işçinin hastanelerin önünde grev yaptığı Kaliforniya'da bulunuyor.

Irvine Tıp Merkezi'ndeki Kaiser Permanente Orange County'deki yüzlerce grev gözcüsü arasında yer alan radyolojik teknoloji uzmanı Jacquelyn Duley, The Associated Press'e şöyle konuştu: "Kaiser bizimle iyi niyetle pazarlık yapmıyor ve bu yüzden bizi buraya gelip grev yapmaya zorluyor. İçeride olup sadece hastalarımızla ilgilenmek istiyoruz."

Grevdeki diğer sağlık personelleri ise az maaş aldıklarını ve fazla çalıştıklarını söyledi.

Kaiser, acil servisler de dahil olmak üzere 39 hastanesinin açık kalacağını söyledi ancak büyük grevin gecikmelere neden olabileceği konusunda da uyardı.

Grevin ulaşım, eğlence ve konaklama da dahil olmak üzere pek çok sektörde iş kesintilerinin yaşandığı bir yılda gerçekleştiği vurgulandı.