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ABD’de polis dehşeti. Yine bir siyahiyi öldürdüler

Amerika’nın Virginia eyaletinde 28 yaşında siyahi bir vatandaş 11 dakika boyunca polisler tarafından zorla yerde tutuldu. Nefessiz kalan adam hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 11:35
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ABD'de polisler siyahi vatandaşı öldürdü

ABD’de polis dehşeti. Yine bir siyahiyi öldürdüler
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Washington Post'ta yer alan habere göre ABD’nin Virginia eyaletinde, gözaltındaki bir siyahinin getirildiği hastanede ölümüne yol açan 7 polis ve 3 sağlık görevlisi hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

Virginia'da savcılar, 6 Mart’ta meydana gelen olayda, 28 yaşındaki siyahi Irvo Otieno’nun ölümünden sorumlu tuttukları 10 kişi için ikinci derece cinayet suçlamasından dava açtı.

Petersburg şehrinde bulunan eyalet hastanesi güvenlik kameraları görüntüsünde, Otieno’nun elleri ve ayakları kelepçeli bir şekilde odaya sokulduğu, daha sonra kontrol altına alma çabası içinde Henrico County departmanından 7 polisin ve 3 hastane görevlisinin üstüne çıktığı görüldü.

Yaklaşık 11 dakika boyunca 10 kişinin kontrol etmeye çalıştığı Otieno’nun daha sonra hareketsiz kalarak yerde uzandığı, ardından sağlık görevlilerinin kalp ve solunum masajı yapmaya çalıştığı gözlendi.

Adli tip incelemesinde olay yerinde hayatını kaybeden Otieno’nun "havasızlıktan boğulma" sonucu öldüğü kaydedildi.

Ses olmayan 27 dakikalık güvenlik kamerası görüntülerinin 11 dakikası yayınladı. Bu olay akıllara daha önce yine Amerika’da polisler tarafından katledilen ve büyük sokak olaylarına sebep olan, tüm dünyanın tepki gösterdiği Floyd’un öldürülmesine benzetildi.

NE OLMUŞTU?

Minneapolis kentinde polis memuru Chauvin, 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada Floyd'un boynuna dizi ile dakikalarca baskı uygulamıştı.

Olay yerindeki görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde Floyd'un "Nefes alamıyorum" diye polislere durmaları için yalvardığı kaydedilmişti.

Hastaneye kaldırılan Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesi hem ülke gündeminde hem de dünyada protestolara neden olmuştu.

29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols 5 siyahi polis tarafından öldüresiye dövülmüş, Nichols kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

George Floyd polis müdahalesi sonrası 2020'de ölmüştü

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