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Askeri yetkiliden yazılı açıklama geldi. ABD, Ukraynalı pilotlara eğitim veriyor

ABD'li üst düzey askeri bir yetkili yaptığı yazılı açıklamada, iki Ukraynalı pilotun ABD'nin Arizona eyaletinin Tucson bölgesinde, savaş uçaklarına aşinalık eğitimi aldıklarını duyurdu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 00:57
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İki Ukraynalı pilot ABDde savaş uçakları eğitimi alıyor

Askeri yetkiliden yazılı açıklama geldi. ABD, Ukraynalı pilotlara eğitim veriyor
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(AA)- ABD Hava Kuvvetleri ve askerlerinin nasıl çalıştığının gösterildiği eğitim sayesinde yetkili, Ukraynalı pilotların gelişmesine katkı sağladıklarını ve yeteneklerini nasıl geliştirecekleri konusunda daha iyi tavsiyeler verebildiklerini aktardı.

Yetkili, Ukraynalı pilotların uçuş yapmayacaklarını ancak eğitim kapsamında simülatör kullanacaklarını belirtti.

Ukraynalı pilotlarla ilk kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden yetkili, Muharip Komutanlığının finanse ettiği eğitimin, diğer ülkelerle ABD Avrupa Komutanlığının eğitimleri kapsamında düzenlenen güvenlik işbirliklerine benzer bir etkinlik olduğunu ifade etti.

"FIRSATLARA KAPIYI KAPATMIYORUZ"

ABD'li üst düzey yetkili, söz konusu eğitimin Ukrayna Güvenlik Yardımı İnisiyatifi ya da ABD'nin kendi envanterinden sağladığı yardımlar kapsamında yapılmadığını kaydetti. Tucson'da eğitim alan Ukraynalı pilotların sayısını artırmaya yönelik henüz bir plan olmadığını aktaran yetkili, "Ancak gelecekteki fırsatlara kapıyı kapatmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Askeri yetkili, diğer taraftan Ukrayna'ya F-16 temini konusunda ABD'nin pozisyonunda bir yenilik olmadığını bildirdi.

Ukraynalı pilotların başta F-16 olmak üzere Amerikan uçakları simülasyonları ile uçuş yapacağı, ABD ordusunca hava muharebe taktikleri konusunda değerlendirmelere tabi tutulacakları ifade ediliyor.

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