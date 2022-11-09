ABD'de konser veren Rafet El Roman'ın dansı olay oldu

Şarkıcı Rafet El Roman, Amerika'nın Texas eyaletindeki Houston kentinde sahneye çıktı. Sevilen ve hit olmuş şarkılarını hayranları için seslendiren ünlü şarkıcı unutulmaz bir geceye imza attı. Konserinde bir ara dans eden Rafet El Roman'ın o anları sosyal medyada paylaşıldı.

KONSERDE KENDİNDEN GEÇTİ

Konseri sırasında, Michael Jackson'ın efsane şarkısı 'Beat It' ile kendinden geçen Rafet El Roman, dansıyla dikkat çekti. El Roman'ın dans ettiği anlarda hayranları ise çığlık atarak destek verdi. Ünlü şarkıcının dans performansı sosyal medyada gündem oldu.