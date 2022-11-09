9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • ABD'de konser veren Rafet El Roman'ın dansı olay oldu

ABD'de konser veren Rafet El Roman'ın dansı olay oldu

Şarkıcı Rafet El Roman, Amerika'nın Teksas eyaletinin Houston kentinde konser verdi. Konserde Michael Jackson'ın efsane şarkısı 'Beat It' ile kendinden geçen Rafet El Roman, dansıyla sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 15:26
Takip Et

ABD'de sahneye çıkan Rafet El Roman kendinden geçti! Dansıyla gündem oldu

ABD'de konser veren Rafet El Roman'ın dansı olay oldu
+
Aa
-

Şarkıcı Rafet El Roman, Amerika'nın Texas eyaletindeki Houston kentinde sahneye çıktı. Sevilen ve hit olmuş şarkılarını hayranları için seslendiren ünlü şarkıcı unutulmaz bir geceye imza attı. Konserinde bir ara dans eden Rafet El Roman'ın o anları sosyal medyada paylaşıldı.

KONSERDE KENDİNDEN GEÇTİ

Konseri sırasında, Michael Jackson'ın efsane şarkısı 'Beat It' ile kendinden geçen Rafet El Roman, dansıyla dikkat çekti. El Roman'ın dans ettiği anlarda hayranları ise çığlık atarak destek verdi. Ünlü şarkıcının dans performansı sosyal medyada gündem oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
3
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
4
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
5
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı
7
﻿Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı
﻿Elon Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık 4 milyar dolarını sattı
﻿İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti
﻿İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti
﻿İki motosiklet böyle çarpıştı. O anları araç kamerası kaydetti
﻿Bir parçası bile harikalar yaratıyor
﻿Bir parçası bile harikalar yaratıyor
﻿Bir parçası bile harikalar yaratıyor
﻿Giresunspor öldü öldü dirildi
﻿Giresunspor öldü öldü dirildi
﻿Giresunspor öldü öldü dirildi
﻿Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
﻿Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
﻿Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.