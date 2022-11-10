﻿ABD'nin Georgia eyaletinde seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı

Eyalet yasaları gereği, 6 Aralık'ta ikinci tur seçim yapılacak. Seçim en çok oyu alan, Demokrat Raphael Warnock ve Cumhuriyetçi Herschel Walker arasında geçerken, seçimleri 3. sırada tamamlayan Liberal Chase Oliver ikinci tur seçimde yarışamayacak.

SEÇİMLERE KADAR BELLİ OLMAYABİLİR

Öte yandan ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato'daki koltuklar açısından kritik önemde olan Georgia'da ikinci tur seçimler tamamlanana kadar çoğunluğun kimde olduğu netleşmeyebilir.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin elinde 49, Demokratların elinde 48 koltuk var. Henüz sonuçları netleşemeyen eyaletlerden Arizona'da Demokrat, Nevada'da ise Cumhuriyetçi adayın önde olduğu hesaba katıldığında bu denge 50'ye 49 seviyesine gelebilir.

Bu durumda Georgia'da Cumhuriyetçiler kazanırsa, bu parti çoğunluğu sağlamak için gerekli sayıya ulaşıp Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek.

35 KOLTUK İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Ancak Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato'daki denge 50'ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato'nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.

Ülkede dün düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi. (AA)