10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin Georgia eyaletinde seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı

ABD'nin Georgia eyaletinde seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Georgia'daki senatör seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50 barajına ulaşamadı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 00:21
Takip Et

Senatodaki çoğunluğu belirleyecek kritik eyaletlerden Georgia'da seçimler 2. tura kaldı

ABD'nin Georgia eyaletinde seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı
+
Aa
-

Eyalet yasaları gereği, 6 Aralık'ta ikinci tur seçim yapılacak. Seçim en çok oyu alan, Demokrat Raphael Warnock ve Cumhuriyetçi Herschel Walker arasında geçerken, seçimleri 3. sırada tamamlayan Liberal Chase Oliver ikinci tur seçimde yarışamayacak.

SEÇİMLERE KADAR BELLİ OLMAYABİLİR

Öte yandan ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato'daki koltuklar açısından kritik önemde olan Georgia'da ikinci tur seçimler tamamlanana kadar çoğunluğun kimde olduğu netleşmeyebilir.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin elinde 49, Demokratların elinde 48 koltuk var. Henüz sonuçları netleşemeyen eyaletlerden Arizona'da Demokrat, Nevada'da ise Cumhuriyetçi adayın önde olduğu hesaba katıldığında bu denge 50'ye 49 seviyesine gelebilir.

Bu durumda Georgia'da Cumhuriyetçiler kazanırsa, bu parti çoğunluğu sağlamak için gerekli sayıya ulaşıp Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek.

35 KOLTUK İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Ancak Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato'daki denge 50'ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato'nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.

Ülkede dün düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
2
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
3
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
4
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
5
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
6
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
7
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿İzmir'de deprem oldu
﻿İzmir'de deprem oldu
﻿İzmir'de deprem oldu
﻿DSÖ: Şubattan bu yana Kovid-19 ölümleri yüzde 90 azaldı
﻿DSÖ: Şubattan bu yana Kovid-19 ölümleri yüzde 90 azaldı
﻿DSÖ: Şubattan bu yana Kovid-19 ölümleri yüzde 90 azaldı
﻿ABD'nin Georgia eyaletinde seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı
﻿ABD'nin Georgia eyaletinde seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı
﻿ABD'nin Georgia eyaletinde seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı
﻿Şenol Güneş'ten Atiba açıklaması
﻿Şenol Güneş'ten Atiba açıklaması
﻿Şenol Güneş'ten Atiba açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.