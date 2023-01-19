Michael Jackson'ın hayatı film oluyor. Hiç bilinmeyen yanları anlatılacak

2009’da hayatını kaybeden 'Popun Kralı' Michael Jackson'ın biyografi türündeki filmin çekimleri bu sene başlıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturacak.

CAST ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Filmin yapımcılığını üstlenen Lionsgate, 'Michael' adını taşıyacak filmin ünlü pop ikonunun daha önce hiç bilinmeyen yanlarını yansıtacağını açıkladı. Jackson’ın unutulmaz sahne performanslarından özel hayatına dair bilgiler sunacak filmde rol alacak isimler ise henüz açıklanmadı.

6 YAŞINDA MÜZİK HAYATINA BAŞLADI

Jackson ailesinin dokuz çocuğunun yedincisi olarak dünyaya gelen Michael Jackson, babasının kurduğu Jackson 5 grubunda 1964 yılında henüz 6 yaşındayken müzik yaşamına atıldı. Daha sonra Off the Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991), HIStory (1995) gibi milyonlarca satan solo albümlere imza atan Jackson, büyük bir şöhret kazanmış ve “Popun Kralı” olarak anılmaya başlanmıştır.

Albümleri tüm dünyada 140 milyon üzerinde satmıştır. Michael Jackson sadece stüdyo albümleri olarak 125 milyon albüm satışı ile stüdyo albümleri dünyada tüm zamanların en çok satmış müzisyenidir. Tamamen kendine ait dans tarzı ile dansa yeni bir soluk getirmiş ve herkesi etkilemiştir. Dünyaca ünlü R&B kliplerinde Michael Jackson figürleri görmek klasik hâle gelmiştir. R&B kliplerindeki birçok dans hareketinin orijini Michael Jackson'a aittir, dünyanın en iyi dansçılarından biri olarak gösterilir.

Michael Jackson, 25 Haziran 2009 günü Los Angeles'taki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu koma hâlinde hastaneye kaldırılmış fakat kurtarılamamıştır.