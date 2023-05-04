ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı

ABD'nin Atlanta kentinde bir hastane yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.

ABD'de silahlı saldırı: 1ölü, 3 yaralı

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde meydana gelen saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Atlanta Polis Departmanı, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin fotoğrafını yayınlayarak, "Bu kişinin nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgisi olan herkesin 911'i araması isteniyor. Şüphelinin silahlı ve tehlikeli olduğuna ve yaklaşılmaması gerektiğine inanılıyor" denildi.

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